Sarıkamış Belediyesi Yeni Otobüsleri Hizmete Soktu

Yerel

Geçtiğimiz aylarda garajda çıkan yangında 2 adet otobüs 1 adet çöp kamyonu 1 adet cenaze aracı yanarak kullanılamaz Sarıkamış Belediyesi yeni aldığı otobüsleri hizmete soktu.

Toplu taşımadaki sorunu çözmek için Sarıkamış Belediyesi tarafından toplu ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere satın alınan 3 adet otobüs ve 1 adet cenaze yıkama aracı düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine girdi.

Toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik önemli bir yatırıma daha imza atan Sarıkamış Belediyesi şehre kazandırdığı yeni araçlar için anahtar teslim töreni düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen törene Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından araçları vatandaşlara hizmet vermek için ilk seferine başladı. - KARS