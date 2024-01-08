Sarıkamış Harekatı\'nın 109. Yıl Anma Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

Bu yıl 5-6-7 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı'nın 109. Yıl anma etkinliklerini yaklaşık 150'nin üzerinde ulusal ve yerel basın mensubu takip etti.

Sarıkamış'ta etkinliklere Türkiye'nin en önemli 3 haber ajansının yanı sıra ulusal televizyon kanalları, gazete, radyo ve yerel televizyon ve gazetelerin temsilcileri etkinlikleri Türkiye gündemine taşıdı.

Binlerce vatandaşın katıldığı ve Sarıkamış'ta bundan tam 109 yıl önce soğuğa havaya yenik düşerek donarak şehit olan 90 bin askerin anısına düzenlenen etkinlikler de duygulu anlarda yaşandı.

Kars Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinlikler, yoğun ilgili görürken, etkinlikler ulusal basında canlı yayınlarla 3 gün boyunca ekranlara taşındı. - KARS