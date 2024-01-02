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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri başlıyor - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri başlıyor

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Etkinlikler kapsamında kardan heykellerin yapımı devam ederken, anma yürüyüşü de düzenlenecek.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı anma etkinlikleri başlıyor
02.01.2024 - 14:30,
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1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları sürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber Dağları ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuklar yüzünden şehit olan askerler, 5-6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında anılacak.

Etkinlikler kapsamında kardan heykellerin yapımı ise devam ediyor. Her yıl kayak merkezinde yapılan ve etkinliklerin 2'inci gününde programa katılan bakanlar tarafından açılışı yapılan heykeller bu yıl 2 ayrı bölgede yapılıyor. Heykellerin 1'incisi kayak merkezinde yapılırken, diğeri ise 90 bin askerin şehit düştüğü Allah-u Ekber Dağları toplanma alanında yapıldı. Toplanma alanında yapılan kardan şehit heykelleri ilk kez askerlerin şehir düştüğü yerde yapılmasıyla dikkat çekti.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında organize edilen anma etkinlikler kapsamında, üç gün süren etkinliklerde genç-yaşlı binlerce kişinin katılımıyla Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla anma yürüyüşü düzenleniyor. - KARS

Kaynak: İHA
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