Sarıkamış’ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Sarıkamış’ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

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Sarıkamış’ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
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Sarıkamış’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı.

Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı. 29 Eylül 1920'de kurtuluşa kavuşan ilçede gerçekleştirilen etkinlikte, Milli Mücadele döneminde yaşanan fedakarlıklar ve bağımsızlık mücadelesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 29 Eylül Kurtuluş Günü dolayısıyla program düzenlendi. Protokolünün katıldığı etkinlikte, Sarıkamış'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanırken, ilçenin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri yad edildi.

Sarıkamış'ta gerçekleştirilen programa Kaymakam Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Nuri Köyden ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç katıldı.

Tarihi ve stratejik konumu nedeniyle Milli Mücadele yıllarında önemli bir yere sahip olan Sarıkamış, 29 Eylül 1920 tarihinde işgalden kurtarıldı. Doğu Cephesi'nde yürütülen mücadele kapsamında gerçekleşen kurtuluş, bölgenin yeniden Türk hakimiyetine geçmesinde önemli aşamalardan biri oldu.

Aradan geçen 106 yılın ardından 29 Eylül, Sarıkamışlılar için yalnızca bir kurtuluş tarihi değil, aynı zamanda vatan sevgisi, bağımsızlık ve milli birlik duygularının simgesi olarak yaşatılıyor.

"Şehitler ve kahramanlar anıldı"

Kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Milli Mücadele döneminde Sarıkamış ve çevresinde vatanın bağımsızlığı için mücadele eden kahramanlar anıldı. Tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekilirken, Sarıkamış'ın kurtuluşunda emeği bulunan başta şehitler olmak üzere tüm kahramanlar rahmet ve minnetle yad edildi.

Kaynak: İHA
YerelSon Dakika

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