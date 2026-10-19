Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, Muhtarlar Günü programında muhtarlarla görüştü - Son Dakika
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Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, Muhtarlar Günü programında muhtarlarla görüştü

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Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, Muhtarlar Günü programında muhtarlarla görüştü
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Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Enis Aslantatar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların yerel yönetimlerdeki rolü ve kamu kurumlarıyla iş birliğinin sürdürülmesi vurgulandı.

Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Enis Aslantatar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen programda, yerel yönetimlerin önemli paydaşları arasında yer alan muhtarların toplumdaki rolü ve vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişime sağladıkları katkı ön plana çıktı.

Köy ve mahallelerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlara iletilmesinde önemli bir görev üstlenen muhtarların, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sunduğu belirtildi.

Kaymakam Enis Aslantatar, muhtarlarla sohbet ederek görev yaptıkları bölgelerdeki çalışmalar ve vatandaşların beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların yerel düzeyde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekilen programda, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen buluşma, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, Muhtarlar Günü programında muhtarlarla görüştü - Son Dakika
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