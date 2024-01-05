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Sarıkamış'ta binlerce kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Sarıkamış'ta binlerce kişi şehitler için yürüdü

Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi meşalelerle yürüdü.

Sarıkamış\'ta binlerce kişi şehitler için yürüdü
05.01.2024 - 23:51,
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Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi meşalelerle yürüdü.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürürken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar 3 kilometre ellerinde meşalelerle yürüyerek Sarıkamış şehitlerini andı.

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıldönümünde 90 bin şehidi anmak için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplandı. Demokrasi Meydanı'nda Soğuk Heykel Atölyesi gösterisini izleyen binlerce kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesine aldırış etmeden tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Yürüyüşün ardından Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enes Aslantatar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper şehitlikte hazırlanan "Ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi. Şehitler için dua okundu. Etkinlik daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA
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