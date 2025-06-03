Sarıkamış\'ta Hediyelik Eşya Tescili İçin Sözleşme İmzalandı

Sarıkamış'ta üretilen hediyelik eşyaların tescil kazanmasına yönelik teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Markalaşmayla Sarıkamış Kadın Kooperatifinin Rekabet Gücünün Artırılması Faaliyeti" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile S.S Sarıkamışlı Kadınları Güçlendirme ve Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında imzalandı.

Destek kapsamında Ajans desteğiyle tasarlanan özgün obsidyen taşlı ürünler başta olmak üzere birçok ürün için endüstriyel tasarım tescili ve marka tescili yapılacak.

Alınan tesciller ile ürünlerin; yasal koruma altına alınması, ticarileştirme süreçlerinde güvence altına alınması, özgün tasarımlarının korunması, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığının, katma değerlerinin ve pazar gücünün artırılması hedeflenmektedir. - KARS