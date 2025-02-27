Sarıoğlan'da 3. Kurumlar Arası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Sarıoğlan'da 3. Kurumlar Arası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası Heyecanı

Sarıoğlan\'da 3. Kurumlar Arası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan'da düzenlediği 3. Kurumlar Arası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası ile sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçladı. Turnuvaya 144 sporcu katılırken, dostane rekabetin keyfi yaşandı.

27.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentin her bölgesine nüfuz eden spor ve kültür faaliyetleri kapsamında, şehrin en doğudaki şirin ilçelerden Sarıoğlan'da 3. Kurumlar Arası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası gerçekleştirildi.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ve Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı'nın yaptığı atış ile start alan turnuva büyük bir heyecana sahne olurken, turnuvaya 144 sporcu, 32 dart takımı ve 34 masa tenisi sporcusu katılım sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kaymakam Tugay Kalkanlı'nın desteği ile gerçekleştirilen ve kurumlar arasında dostane bir rekabet ortamı oluşturarak sosyal bağları güçlendirme ile sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamanın amaçlandığı turnuvada, çeyrek finale ulaşan sporcular, ödüllerini aldı ve yarı final ile final karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı. Oldukça renkli ve çekişmeli geçen, takım ruhunun ve dostlukların pekiştiği turnuvada, hem bireysel hem de kurumlar arası bağlar güçlendiriliyor.

Söz konusu turnuvada çeyrek finalin dereceye giren sporcuları, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp'ün elinden ödüllerini aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıoğlan'da 3. Kurumlar Arası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıoğlan'da 3. Kurumlar Arası Masa Tenisi ve Dart Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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