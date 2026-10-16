Sarıyer'de akıma kapılan Ferhan Şitil, hastanede hayata döndürülüp taburcu edildi

İstanbul Sarıyer'de sağanak nedeniyle su basan evlerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Ferhan Şitil'in kalbi durdu. Hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Şitil, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle birçok evi su bastı. Zor durumdaki komşularına yardım etmek isteyen Ferhan Şitil, mahalle grubundan temin ettiği su tahliye pompasını alarak su basan evlere gitti. Tahliye çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Şitil, bilincini kaybederek suyun içine yığıldı.

Kalbi duran Şitil, hastanede hayata döndürüldü

Yakınları tarafından sudan çıkarılan Şitil, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalbinin durduğu öğrenilen Şitil, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şitil'in iyileşme süreci evinde devam ediyor.

"Yine olsa yine yardım ederim"

Yaşadığı olayı anlatırken konuşmakta zorlanan Ferhan Şitil, su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompa bulduğunu belirterek, "Yağmurun yağdığı gün mahalleyi su bastı. Su tahliye pompası lazımdı. Ben de mahalle grubuna yazıp pompayı buldum. Aldım geldim. Su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompayı suya soktum ve o an çarpıldım. Yardımcı olduğum kişiler komşularım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

Pompayı yerleştirdikten sonra çevredekilerden uzaklaşmalarını istediğini söyleyen Şitil, "Akım olduğunu fark edince gelmemelerini söyledim. Bir facia olabilirdi. Çarpıldıktan sonra yere düştüm, bilincim kapanmış. Abim beni bulunduğum yerden çıkarmış. Hastaneye bilincim kapalı ve kalbim durmuş vaziyette götürülmüşüm. Elektroşokla müdahale etmişler" ifadelerini kullandı.

Tedavisinin sürdüğünü belirten Şitil, "Doktor, böbreklerimde sıkıntı olduğunu söyledi. Yüksek voltajlı elektriğe maruz kaldığım için kaslarım gerilmiş. Tedavim 10 gün sürecek. İyi olacağız inşallah" diye konuştu.