Sarıyer'de akıma kapılan Ferhan Şitil, hastanede hayata döndürülüp taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de akıma kapılan Ferhan Şitil, hastanede hayata döndürülüp taburcu edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Çayırbaşı'nda sağanakta su basan evlerin tahliyesine yardım ederken elektrik akımına kapılan Ferhan Şitil'in kalbi durdu. Hastanede hayata döndürülen Şitil, tedavisinin ardından taburcu edildi; iyileşme süreci evinde sürüyor.

İstanbul Sarıyer'de sağanak nedeniyle su basan evlerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Ferhan Şitil'in kalbi durdu. Hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Şitil, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle birçok evi su bastı. Zor durumdaki komşularına yardım etmek isteyen Ferhan Şitil, mahalle grubundan temin ettiği su tahliye pompasını alarak su basan evlere gitti. Tahliye çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Şitil, bilincini kaybederek suyun içine yığıldı.

Kalbi duran Şitil, hastanede hayata döndürüldü

Yakınları tarafından sudan çıkarılan Şitil, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalbinin durduğu öğrenilen Şitil, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şitil'in iyileşme süreci evinde devam ediyor.

"Yine olsa yine yardım ederim"

Yaşadığı olayı anlatırken konuşmakta zorlanan Ferhan Şitil, su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompa bulduğunu belirterek, "Yağmurun yağdığı gün mahalleyi su bastı. Su tahliye pompası lazımdı. Ben de mahalle grubuna yazıp pompayı buldum. Aldım geldim. Su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompayı suya soktum ve o an çarpıldım. Yardımcı olduğum kişiler komşularım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

Pompayı yerleştirdikten sonra çevredekilerden uzaklaşmalarını istediğini söyleyen Şitil, "Akım olduğunu fark edince gelmemelerini söyledim. Bir facia olabilirdi. Çarpıldıktan sonra yere düştüm, bilincim kapanmış. Abim beni bulunduğum yerden çıkarmış. Hastaneye bilincim kapalı ve kalbim durmuş vaziyette götürülmüşüm. Elektroşokla müdahale etmişler" ifadelerini kullandı.

Tedavisinin sürdüğünü belirten Şitil, "Doktor, böbreklerimde sıkıntı olduğunu söyledi. Yüksek voltajlı elektriğe maruz kaldığım için kaslarım gerilmiş. Tedavim 10 gün sürecek. İyi olacağız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Hava DurumuİstanbulSarıyerGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:30:14. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de akıma kapılan Ferhan Şitil, hastanede hayata döndürülüp taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei