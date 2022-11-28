Köpeği boğmaya çalışan saldırgan yakalandı! Mahkemenin kararı tepki topladı - Son Dakika
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Köpeği boğmaya çalışan saldırgan yakalandı! Mahkemenin kararı tepki topladı

28.11.2022 23:48

İstanbul Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye teşebbüs eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken olayın görüntülerine tepki yağdı.

Sarıyer'de bir cadde üzerinde şüphelinin bir köpeği boğmaya çalıştığı yönünde ihbar alan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı. Bölgede ekiplerce yapılan incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine şüphelinin kaçış güzergahında güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan görüntü analizlerinden saldırganın eşkali belirlendi. Zanlının aynı ilçedeki Cumhuriyet Mahallesinde bir adrese girdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, E.Ç.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.Zanlı serbest bırakıldıYakalanarak emniyete götürülen şüpheli E.Ç.K. hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılarak aynı günün sabahında adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"BIRAK" ÇAĞRILARINA ALDIRMADI

Öte yandan zanlının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların "bırak" çağrılarına rağmen köpeğe yönelik hareketlerini devam ettiren zanlının "kameraya al" sesinden bir süre sonra köpeği bıraktığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer, Maden, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köpeği boğmaya çalışan saldırgan yakalandı! Mahkemenin kararı tepki topladı - Son Dakika

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