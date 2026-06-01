Şarköy'e hayırsever desteğiyle cami yapılacak
Şarköy'e hayırsever desteğiyle cami yapılacak

01.06.2026 20:08  Güncelleme: 20:14
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde hayırsever iş adamları Ali Afrasyap ve Engin Afrasyap tarafından yaptırılacak cami ve müştemilat için protokol imzalandı. Proje kapsamında ibadet ve sosyal alanlar inşa edilecek.

Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, iş adamı Ali Afrasyap ve Engin Afrasyap tarafından inşa edilecek cami ve müştemilatın yapımına ilişkin protokol, Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Protokol ile Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak caminin yanı sıra, vatandaşların kullanımına sunulacak çeşitli sosyal alanları içeren müştemilatın da inşa edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ibadet ve sosyal ihtiyaçlarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

İmza töreninin ardından konuşan Vali Recep Soytürk, hayırseverlerin eğitime, sağlığa ve ibadethanelere yönelik katkılarının büyük önem taşıdığını belirterek, caminin yapımını üstlenen iş adamlarına teşekkür etti. Vali Soytürk, "Şarköy ilçemizde cami yaptıran hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Camimiz ilimize ve ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, cami ve müştemilatın yapım sürecinin protokol doğrultusunda başlatılacağını, tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Protokol imza törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ İl Müftü Vekili Harun Bayraktutar, Şarköy İlçe Müftüsü Ramazan Tekin, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Çerkezköy Şube Başkanı Serkan Karagöz ile Sultan Sarrafiye Firması sahibi Ali Afrasyap katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Tekirdağ, Şarköy, Yaşam, Yerel, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
