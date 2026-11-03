Sarmaşık'ta buluşan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, sorunları dinledi - Son Dakika
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Sarmaşık'ta buluşan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, sorunları dinledi

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Sarmaşık\'ta buluşan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, sorunları dinledi
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Sarmaşık köyünde çiftçiler ve üreticilerle buluşup talep ve önerilerini dinledi. Ayvalık, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sorunları yerinde görüp çözüm yollarını değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

Bilecik'te tarımsal üretimin mevcut durumu ve üreticilerin sahadaki talepleri ele alındı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Sarmaşık köyünde çiftçiler ve üreticilerle bir araya geldi. Sarmaşık köyünde gerçekleştirilen buluşmada Ayvalık, üreticilerin tarımsal faaliyetlerde yaşadığı sorunları, talep ve önerilerini dinledi. Bölgedeki tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, üreticilerin ihtiyaçları da ele alındı. Üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Ayvalık, sahada üreticilerin taleplerini doğrudan dinlemenin önemine dikkat çekti. Buluşmada tarımsal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin talep ve önerilerini doğrudan sahada dinlemeye devam ediyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerimizin karşılaştığı sorunları yerinde görmek ve çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunmak büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin yanında olmaya ve sahadaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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