SASKİ, Bir Haftada 232 Kanalizasyon Arızasını Giderdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı arızalarına karşı 7/24 sahada yürüttüğü çalışmalarla yalnızca bir haftada 232 arızayı giderdi, 823 metre hat temizliği gerçekleştirdi.

SASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon şebekesinde oluşan arızalara hızlı ve kalıcı çözümler sunmaya devam ediyor. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçeleri başta olmak üzere kırsal mahallelerde de aktif görev yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. Ekipler, son bir haftada 232 kanalizasyon arızasına müdahale etti, 77 fosseptik çekimi ve 224 mazgal temizliği yaptı. Ayrıca 823 metre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı açılarak sistemin sağlıklı şekilde işlemesi sağlandı.

ALO 153'e gelen her ihbara anında müdahale

SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Kent Yönetim ve Çözüm Merkezi'ne ulaşan her ihbar sonrası hızla harekete geçiyor. Yer altı arızalarında gerekli kazılar yapılarak sorunun kaynağına inilmekte ve çalışmalar sonrası bölge düzenlenerek trafik akışı yeniden sağlıklı hale getiriliyor.

Vatandaşa duyarlılık çağrısı

SASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada kanalizasyon hatlarının korunması adına vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanalizasyon şebekelerinde en sık karşılaşılan sorunların başında evsel atıkların hatlara atılması gelmektedir. Bu durum tıkanıklıklara ve arızalara sebebiyet vermektedir. Ekiplerimiz özveriyle çalışarak mağduriyetlerin önüne geçmektedir. Ancak altyapı sistemimizin sürdürülebilirliği için vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır." - SAMSUN