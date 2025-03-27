SASKİ'den Miniklere Su Bilinci Eğitimi - Son Dakika
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SASKİ'den Miniklere Su Bilinci Eğitimi

SASKİ\'den Miniklere Su Bilinci Eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilköğretim okullarında suyun bilinçli kullanımı ve tasarruf yöntemleri hakkında eğitimler düzenliyor. Pamukova Turgutlu İlkokulu'nda yapılan program sonunda öğrenciler 'Su Müfettişi' unvanı alarak su kaynaklarını koruma sorumluluğu kazanıyor.

27.03.2025 13:32  Güncelleme: 13:35
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SASKİ, Sakarya'nın 16 ilçesinde ilköğretim okullarını kapsayan farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Düzenlenen eğitimlerde, çocuklara suyun bilinçli kullanımı ve tasarruf yöntemleri anlatılıyor. Program sonunda 'Su Müfettişi' unvanı alan miniklerin suyun geleceğine sahip çıkmaları teşvik ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması ve bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması amacıyla şehir genelinde eğitim çalışmalarına devam ediyor. Pamukova Turgutlu İlkokulu'nda düzenlenen programda, miniklere suyun hayatımızdaki önemi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimi dikkatle takip eden miniklere etkinlik sonunda 'Su Müfettişi' unvanı verilerek sorumluluk bilinci kazandırıldı.

Eğitimde, gereksiz su kullanımının önlenmesi ve yağmur suyu toplama gibi su geleceğini korumaya yönelik konulara değinildi. Öğrencilere su israfının küresel çapta yol açtığı sorunlar anlatılarak, doğal kaynakların korunmasının gelecek nesiller için taşıdığı öneme dikkat çekildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada suyun bilinçli kullanımının erken yaşta kazandırılmasının büyük önem taşıdığı belirtilerek, "Bu şehir hepimizin' anlayışıyla hareket ederek okul okul tüm öğrencilerimize suyun bilinçli kullanımıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin ardından miniklere Su Müfettişi rozetlerini vererek, öğrendiklerini günlük hayatlarında uygulayacaklarına dair söz alıyoruz. Şehrimizin su kaynaklarını korumak için eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SASKİ'den Miniklere Su Bilinci Eğitimi - Son Dakika

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