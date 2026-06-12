Savaş Gemileri Alanya'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Savaş Gemileri Alanya'da Ziyarete Açıldı

Savaş Gemileri Alanya\'da Ziyarete Açıldı
12.06.2026 14:56
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TCG Tarsus ve TCG İmbat gemileri, Alanya'da vatandaşların ilgisine sunuldu, yoğun ziyaret gerçekleşti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Tarsus gemisi ile TCG İmbat hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya Limanı'na gelen savaş gemileri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Antalya açıklarında icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı çerçevesinde Alanya Limanı'na demirleyen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Limana gelen vatandaşlar, TCG Tarsus ve TCG İmbat'ı yakından inceleme fırsatı bulurken, gemilerin güvertelerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gemilerde görev yapan personel, ziyaretçilere savaş gemilerinin teknik özellikleri, görev kabiliyetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar, gemilerin donanımı ve operasyonel görevleriyle ilgili merak ettikleri soruları personele yöneltme imkanı buldu.

Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan askeri platformlar yakından tanıtıldı. Aileleriyle birlikte limana gelen ziyaretçiler, savaş gemilerini ilk kez görmenin heyecanını yaşarken, etkinlik gün boyunca yoğun katılımla devam etti.

"Donanmamız çok güçlü"

Çocuklarıyla birlikte gemi ziyaretinde bulunan Pervin Esendağ, "Gemilerimiz çok güçlü. Hem Tarsus hem de İmbatı gezdik. Allah devletimizden razı olsun. Çok güçlü bir donanmamız var. Ordumuzun bu kadar güçlü olması bizi çok sevindirdi" dedi. Sabah saatlerinde annesiyle birlikte hücum gemilerini yakından görmek isteyen 2. sınıf öğrencisi Zülal Çelik ise "Çok mutlu oldum. Türk milletinin gemisini çok sevdim. Askerler bize güzel hikayeler anlattı. Gemiler televizyonda gördüğümden daha büyükmüş. Ben küçük sanıyordum ama gerçekten çok büyüktü" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Savaş Gemileri Alanya'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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