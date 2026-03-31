Savaş Ortasında Türkiye'ye Döndü - Son Dakika
31.03.2026 14:46
Tezhip sanatçısı Şeyma Çınar, İran'dan 18 saatte Türkiye'ye dönüşünü anlattı.

Sergi için gittiği İran'da, savaşın başlamasıyla mahsur kalan Türk vatandaşı tezhip sanatçısı Şeyma Çınar, karayoluyla Türkiye'ye geldiği 18 saati anlattı.

İran - İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında günlerdir süren savaşın ilk başladığı günlerde, birçok Türk vatandaşı havayolunun kapanması ile İran ve İsrail'de mahsur kalmıştı. Birçok Türk vatandaşı karayolu ile savaşın yaşandığı ülkelerden Türkiye'ye geri dönmüştü. Savaşın başladığı gün sergi için İran'da bulunan tezhip sanatçısı Şeyma Çınar'da karayolu ile 18 saatte Türkiye'ye gelebildi. Çınar, yaşadığı 18 saati anlattı.

Çınar, " Ayın 26'sında İran'ın Kültür Bakanlığı tarafından uluslararası Kur'an sergisi için davet edilmiştim. Perşembe öğleden sonra yola çıktım Cuma günü benim ve diğer sanatkarların eserlerini aldılar. O gün hazırlandık orada Gülistan Sarayı'nı ziyarete gidecektik. Sonra organizasyon ekibi serginin iptal olduğunu söyledi. Ben anladım tabii, ilk bize söylemediler. Sonrasında bizi sınırdan götüreceklerini söylediler. Ağrı'ya kadar. Ben ve benimle birlikte bir Endonezyalı ve Tunuslu bir hattatla birlikte, saat 3 buçuk gibi yola çıktık. İnsanlar da Tahran'dan uzaklaştığı için trafik vardı" dedi.

Yol boyunca gökyüzünde füzeleri gördüklerini ifade eden Çınar, "Tepemin üstünden geçen füzeleri gördük. Biz o sesleri duymadık ama bol bol füze gördük. Farklı bir yerde olduğumuz için biraz korktuk tabi internet telefon bağlantısı gitti. Sizi merak eden insanlar var aileniz merak ediyor. Ben iyiyim demek istiyorsunuz ama onu duyuramıyorsunuz. Onun verdiği bir gerginlik var. Ama bir şekilde bol bol okuyarak bir süreçle o korkumu yendim. 18 saat sürdü yolculuğumuz. Genç bir şofördü güzel kullanıyordu ama uykusuz olmasından endişe ettim. Onu uyardım dinlenmesi için. Belki bir şey olmazdı ama tedirginlik yaşadım. Eserlerimiz orada kaldı çalışmalarım hala gelmedi. Süreci takip ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Türkiye, Kültür, Sanat, Yerel, Çınar, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
