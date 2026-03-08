Savaşın İzlerini Tuvale Yansıtıyor

Osmaniye'de yaşayan Bayırbucak Türkmeni ressam Qamer Baldır(22), çocuk yaşta tanıştığı savaşın izlerini tuvale yansıtarak sanatla anlatıyor.

Suriye'de henüz 7 yaşındayken savaşın acı yüzüyle karşılaşan ve ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Qamer Baldır, yaklaşık 15 yıldır Osmaniye'de yaşamını sürdürüyor. Savaşın bıraktığı derin izleri sanatına yansıtan Baldır, yaşadığı hatıraları ve duyguları yaptığı tablolarla anlatıyor. Eserlerinde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların kadınlar üzerinde bıraktığı derin etkileri konu alan Baldır, özellikle İran, Gazze ve Ukrayna'da yaşayan kadınların yaşadığı acı, korku ve umut gibi duygusal geçişleri işliyor.

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen birçok karma resim sergisinde eserleri yer alan ve bazı çalışmaları uluslararası sanat etkinliklerinde ödüle layık görülen Qamer Baldır, sanat aracılığıyla savaşın bıraktığı acıları ve özellikle kadınların yaşadığı duyguları anlatmayı sürdürüyor. Baldır, eserleriyle hem geçmişin izlerini hem de umudu tuvale taşımaya devam ediyor.

Dünyanın bir çok yerinde yaşayan kadınların acılarını, umutlarını ve mutluluklarını tuvale yansıttığını söyleyen Qamer Baldır, "Bayırbucak Türkmeniyim 7 yaşında savaştan kaçarak Türkiye'ye geldim. Gelirken yanımda acılarımı ve hatıralarımı getirdim. Böylelikle aslında kendimi en iyi ifade etmenin yolunu resimle keşfettim. Daha sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi eğitimimi tamamlayarak sanat serüvenime başladım. Sanat üretimimde birçok ülkede karma sergilere katıldım. Başta Londra, İtalya ve Yunanistan'da düzenlenen karma sergilerde eserlerim yer aldı. Çalışmalarımda kadın duygularına, kadın ruhuna ve kadın bedenine yer veriyorum. Günümüzdeki savaşlardan en çok etkilenenlerin kadınlar olduğunu düşünüyorum. İran'da, Gazze'de, Ukrayna'da ve dünyanın birçok yerinde şu anda savaşın içinde olan kadınların çektiği acılardan çok etkileniyorum. Bunları tuvallerime acı ve kaygı duyarak yansıtıyorum. Filistin'deki, İran'daki ve Ukrayna'daki kadınların hayatı ne kadar zor olursa olsun, orada gösterdikleri sabır, güç ve direnişi bugün de hissediyorum. Bu direnişin ve umudun dünyayı yeniden yeşerteceğine inanıyorum" diye konuştu.

Baldır, "Bayırbucak'ta Türk doğdum, Türkiye'de Türk yaşıyorum"

En büyük hayalinin eğitimini tamamlamak olduğunu söyleyen Qamer Baldır," Çalışmalarımda birçok tekniğe yer veriyorum. Karakalem, yağlı boya ve sulu boya teknikleriyle özel siparişler almaya çalışıyorum. Aslında bununla küçük bir ek gelir kazanıyorum çünkü resimden devamlı ve sabit bir gelir sağlayamıyorum. Bayırbucak'ta Türk olarak doğdum. Türkiye'de Türk olarak yaşıyorum. Ancak ne yazık ki resmiyette Türk vatandaşlığı kimliğine sahip değilim. 3 yıl önce bunun için gerekli başvuruları ve işlemleri yaptık. Sanatımı icra edebilmem ve eğitimime devam edebilmem için Türk vatandaşlığına ihtiyacım var. Devlet büyüklerimden gerekli desteği bekliyorum" dedi. - OSMANİYE