(ARTVİN) - Şavşat Belediyesi'ndeki sözleşmeleri yenilenmeyerek zorunlu emekliliğe sevk edilen 10 işçi, işe iade talebiyle açtığı davayı kazandı. Belediye-İş Sendikası Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar, "Mahkeme, Şavşat Belediyesi'nin haksız ve hukuksuz uygulamasına dur demiştir. İşçilerimizin bir an önce görevlerine başlatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Son yerel seçimlerinin ardından CHP'den AK Parti'ye geçen Şavşat Belediyesi'nde, sözleşmeleri yenilenmeyen ve zorunlu emekliliğe sevk edilen 10 işçi, işe iade talebiyle açtığı davaları kazandı.

Kararın ardından işçiler ve Belediye-İş Sendikası temsilcileri basın açıklaması yaparak belediye yönetimine mahkeme kararının uygulanması ve işçilerin görevlerine başlatılması çağrısında bulundu.

"HAKSIZLIĞA MAHKEME BİR KEZ DAHA DUR DEDİ"

Belediye-İş Sendikası Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar, 10 işçinin işe iade davasının işçilerin lehine sonuçlandığını belirterek, "Mahkeme, Şavşat Belediyesi'nin haksız ve hukuksuz uygulamasına dur demiştir. Belediye başkanından ve yönetiminden arkadaşlarımızın işe başlatılması için gerekli işlemleri bir an önce yapmalarını talep ediyoruz. Burada ödenecek tazminatlar ve paralar Şavşat halkının parasıdır. Belediye başkanının cebinden ödeyeceği paralar değildir. Mahkeme, diğer duruşmamızda olduğu gibi haksızlığa bir kez daha dur demiştir" ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi yöneticisi ve Şavşat Belediyesi işyeri temsilcisi Vural Şimşek ise sürecin yalnızca hukuki değil, vicdani ve ahlaki boyutlarının da bulunduğunu ifade etti.

Şimşek, belediye çalışanlarının yıllarca Şavşat halkına hizmet ettiğini belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Biz bu ailenin dağılmasının ve parçalanmasının vicdani, ahlaki ve hukuki boyutlarıyla ilgili Şavşat kamuoyunun ve Türkiye kamuoyunun aydınlanmasını istiyorduk. Bu ailede herhangi bir hukuksuzluk yoktu, yüz kızartıcı bir suç işlenmemişti. Herkes yıllarca Şavşat halkına hizmet etmişti. Yargının vermiş olduğu karara gerçekten teşekkür ediyor ve saygı duyuyoruz. Arkadaşlarımızın bir an önce işe iade edilmesi için Sayın Belediye Başkanımızın ve yönetiminin harekete geçmesini istiyoruz. Kırgınlık ve dargınlıkların daha da büyümesine izin verilmeden, bu meselenin çözüme kavuşturulmasından yanayız" dedi.

"20 AYLIK HUKUK MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ"

İşe iade kararı verilen işçilerden Aşkın Kamacı da, "Şavşat Belediyesi'nden haksız yere işimizden edildik. Sokağa koyulduk diyebilirim. 20 aylık hukuk mücadelemiz sonucunu verdi. Bir ay içerisinde işe başlamamız gerekiyor. Belediye başkanından işimizi istiyoruz. Aynı belediyede çalışmak istiyoruz. Bizler mağdur edildik, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Hukuka saygımız sonsuzdur. Belediye başkanının da hukuka saygılı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.