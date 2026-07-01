Haber: Uğur İSTANBULLU
(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde 15 Haziran'da kamyonetin dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Selahattin Kaya'nın da cansız bedenine ulaşıldı.
Artvin-Ardahan kara yolunda 15 Haziran'da Şavşat Çayı'na düşen kamyonette bulunan Selahattin Kaya ile oğlu Mecit Kaya akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, çalışmaların 17'nci gününde baba Selahattin Kaya'nın da cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından otopsi amacıyla Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma, Hopa Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma, Çoruh Arama Kurtarma ile sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 90 personel katıldı.
Mecit Kaya'nın cenazesine ise arama çalışmalarının 14'üncü gününde, kaza yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Deriner Baraj Gölü civarında ulaşılmıştı.
Son Dakika › Yerel › Şavşat'ta kaybolan babanın cenazesine ulaşıldı - Son Dakika
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