Şavşat'ta Emeklilerin Geçim Zorluğu - Son Dakika
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Şavşat'ta Emeklilerin Geçim Zorluğu

Şavşat\'ta Emeklilerin Geçim Zorluğu
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Artvin'in Şavşat ilçesinde emekliler artan fiyatlar ve kiralar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşıyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Şavşat'ta bir emekli, geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, "İstanbul'da kiraya 23 bin 220 lira veriyorum. Aldığım maaş da 24 bin 500 lira" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde emekliler artan fiyatlar karşısında geçim sıkıntısı çektiklerini belirttiler.

Şavşatlı bir emekli, kendilerine yeterince değer verilmediğini belirterek, "Fiyatlar çok pahalı. Pazar da pahalıdır. Daha doğrusu, geçim sıkıntısı gitgide artıyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA EMEKLİ OLARAK YAŞAMAK ÇOK ZOR"

İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarında Şavşat'a gelen emekli Yaşanur Yaşar ise İstanbul'da emekli olarak yaşamanın giderek zorlaştığını söyledi. Yaşar, şöyle konuştu:

"Geçim zor artık, her şey pahalı. Emekliye zam vermiyor; para az. Geçinemiyoruz. Kirada oturuyorum. Annem rahatsız. İstanbul'da kiraya 23 bin 220 lira veriyorum. Aldığım maaş da 24 bin 500 lira. Hayat pahalı, evet. Çocuğum var, okulu bitirdi. Şu anda iş bulamıyor. İki yıllık üniversite bitirdi ama iş bulamıyor. Bilmiyorum artık, bir yere girip çalışması lazım."

Şavşatlı başka bir emekli ise geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını belirterek, "Hayat çok pahalı, çok. Emekliyiz, yetiştiremiyoruz. Pazara da gidemedik. Yani gidiyoruz da az alıyoruz. Bütçemize göre alıyoruz" dedi.

"KÖY PAZARI UCUZ OLMASI GEREKİRKEN HER ŞEY PAHALI"

Şavşatlı emekli Hakim Yalanoz ise köy pazarında dahi fiyatların yüksek olduğunu anlatarak, "Çok pahalı. Hiçbir şeye yanaşılmıyor. Şavşat'ta pahalıysa değiştirmeye de yok. Burası köy pazarı, ucuz olması lazım. Adam getirmiş 70 lira, 100 lira diyor. Benzin bir sürü para olmuş. Yani vatandaşın belini büktü hep. Köylü de rahatsız" diye konuştu.

Pazarda konuşan bir başka vatandaş ise yaşanan ekonomik sıkıntıların siyasi tartışmalara çekilmemesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Köylü de mecbur. Kendine göre bir şey yapacak. Bugün çıkmış 300-400 liraya bal yiyor. Onun da kendine göre gideri vardır. Siyasi olarak görmeyelim bunu. Vatandaşın gerçekten bir sıkıntısı, zorluğu var mı? Var. Ama bu konuları kalkıp da siyasi mevzuya çekmek de doğru, hoş bir durum değildir. Vatandaşta gerçekten bir sıkıntı var. Gelirde sıkıntı var. Gelir, giderleri karşılamıyor. Toplum olarak, halk olarak bunun çözülmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum."

"EMEKLİ YERLERDE SÜRÜNÜYOR"

Hakim Yalanoz, emeklilerin aldığı maaşların geçinmeye yetmediğini belirterek, "Emekli yerlerde sürünüyor yani. Vereceği 23 lira, 25 lira, nedir yani bu? Çözüm değil. Gitgide kötüye gidiyor. Kiralar olmuş 25 lira, 30 lira. Emekli ne yapsın? Ne yesin? Onun için hayat pahalı, emekli için" dedi.

Bir başka emekli vatandaş ise emekli aylıkları arasındaki farklılıklara dikkati çekerek, "Yukarıdakiler de emeklidir. Onlar kaç lira alıyor, biz kaç lira alıyoruz? O da aile geçindiriyor, biz de. Onlar kaç lira alıyorlar? 300-400, 700 lira maaş alıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Artvin, Şavşat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şavşat'ta Emeklilerin Geçim Zorluğu - Son Dakika

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