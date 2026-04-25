Saygınlar Kulübü Gölcük\'te hizmete açıldı

Gölcük'te Saygınlar Kulübü, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hizmete girdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit'ten sonra Gölcük'te hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Özel bireylerin sevgi gösterileri ile karşılanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Saygınlar Kulübü Korosu'nun "Eski Dostlar" şarkısına eşlik etti. Her kesime hizmet etmenin önemini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Biz sizlere 'yaşlı' ya da 'emekli' demiyoruz; 'Saygınlar' diyoruz. Kaliteli yaş alma anlayışıyla yola çıktık. Çocuklar, gençler, kadınlar ve ileri yaş grupları için özel projeler geliştiriyoruz. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi gibi dünyada örneği az bulunan projelerimiz var. Saygınlar Kulübü de Türkiye'de örnek bir merkez. Burada çok güzel etkinlikler yapacaksınız" dedi.

"Mola evi projesi yolda"

Projenin yalnızca bir sosyal alan olmadığını belirtin Büyükakın, "Bu merkez sadece bir mekan değil; farklı yaş gruplarını bir araya getiren, aileyi merkeze alan projedir. Çünkü güçlü aileler, güçlü toplumlar demektir. Saygınlar Kulübü'nü tüm ilçelerde yaygınlaştıracağız. Bunun yanı sıra yatağa bağımlı vatandaşlarımız için yeni merkezler kurma çalışmalarına başladık. 'Mola Evi' adını verdiğimiz bu projeyle, özel gereksinimli bireylerin ailelerine nefes alma imkanı sunacağız. Bu hizmet hem özel çocuklarımız hem de evde bakıma ihtiyaç duyan büyüklerimiz için büyük kolaylık sağlayacak. Öyle bir sosyal sistem kurmalıyız ki kimse aç uyumamalı, kimse yalnız kalmamalı" diye konuştu.

"Kendimizi değerli hissediyoruz"

Tanıtım programında konuşan Saygınlar Kulübü üyelerinden İlhan Akbulut duygularını, "Burada ne kadar saygın olduğumuzu bir kez daha hissettim. Kendimi gerçekten çok değerli hissettim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleri ile dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gölcük Saygınlar Kulübünün açılışı gerçekleştirildi.

130 üyeye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacı ile hayata geçirilen Gölcük Saygınlar Kulübü, şimdiden 130 üyeye ulaştı. Gölcük Çiftlik Mahallesi Hastane Yolu Caddesi'nde yer alan kulüp, her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Toplam 2 bin 878 metrekare alanda hizmet veren Gölcük Saygınlar Kulübü'nde; 2 çok amaçlı salon, eğitim atölyesi, divanhane, kadın ve erkek mescitler, cam bölme kapalı teras ve veranda ile açık bahçe alanı yer alıyor. Kulüp bünyesinde oluşturulan Torun Topluluğu, Akademi Topluluğu, Kültür-Sanat Topluluğu, 5 Çayı Topluluğu, Sağlıklı Yaşam Topluluğu ve Yeşil Sevenler Topluluğu sayesinde ileri yaştaki vatandaşlar sosyal yaşama aktif katılım sağlayacak. - KOCAELİ