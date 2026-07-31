Saygınlar su altı dünyasını keşfetti - Son Dakika
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Saygınlar su altı dünyasını keşfetti

Saygınlar su altı dünyasını keşfetti
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Kocaeli’de 60’tan fazla türde binlerce su canlısına ev sahipliği yapan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, Saygınlar Kulübü üyelerini ağırladı.

Kocaeli'de 60'tan fazla türde binlerce su canlısına ev sahipliği yapan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, Saygınlar Kulübü üyelerini ağırladı. Katılımcılar, Türkiye'nin ilk ve tek zeminden başlayan tatlı su tünelini gezip su altı dünyasını yakından keşfetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşların aktif ve sosyal bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü üyeleri, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu ziyaret etti. İzmit ve Gölcük Saygınlar Kulüplerinden toplam 30 üyenin katıldığı gezi programında, 60'tan fazla türde binlerce su canlısına ev sahipliği yapan akvaryum gezildi. Katılımcılar, Türkiye'nin ilk ve tek zeminden başlayan tatlı su tünelini deneyimlerken farklı ekosistemleri ve su altı canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu. Program, üyelere hem farklı bir deneyim yaşattı hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

Türkiye'nin ilk ve tek zeminden başlayan tatlı su tünelinin de bulunduğu tesiste üyeler; köpekbalıkları, vatozlar, mürenler, aslan balıkları ve daha birçok canlı türünü yakından gözlemledi. Katılımcılar, tematik bölümler eşliğinde su altı yaşamına ilişkin bilgi edinirken akvaryumun sunduğu görsel atmosferi de ilgiyle deneyimledi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Yaşam, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saygınlar su altı dünyasını keşfetti - Son Dakika

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