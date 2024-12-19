Sazlıdere Barajı\'nda Sis Manzarası

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İstanbul'un en büyük su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı ve içerisinde bulunduğu Sazlıbosna Mahallesi sisle kaplandı. Baraj üzerine çöken sis bulutları havadan görüntülendi. Görüntülerde mahallenin bir kısmına ve barajın üzerine çöken sis bulutlarının oluşturduğu manzara görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bir çok noktada görülen sis bulutları boğaz trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'da üzerine çöken sis bulutlarıyla masalsı görüntüler oluşturdu. Karadeniz'i hatırlatan görüntülerde Sazlıbosna Mahallesi ve Sazlıbosna Barajı'nın bir kısmına çöken sis bulutları havadan görüntülendi. - İSTANBUL