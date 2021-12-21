SCÜ'de yabancı uyruklu öğrenciler, lezzet şöleninde bir araya geldi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Turizm Fakültesi'nde düzenlenen lezzet şöleninde bir araya geldi.

Turizm işletmelerinin en önemli ayağı olan yiyecek-içecek ve eğlence hizmetleri kapsamında Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Serap İnceöz' ün koordine ettiği etkinlikte; Kırgız, Rus, Azeri, Kazak ve Türk öğrenciler Orta Asya dansları eşliğinde, yöresel yemekleri olan Plov, Salat ve Borsak yemeklerini kendileri hazırlayıp ikram etti. Etkinlik fotoğraf çekimi ve Dombra dinletisi ile son buldu.

"Kültürel etkileşim önemli"

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, programda farklı kültürlerin kaynaşmasının önemine değinerek, "Kültürlerin etkileşiminin önemi, farklı coğrafyalardaki insanların ortak bir amaç için bir araya gelerek kendilerine ait yemeklerini, danslarını ve müziklerini paylaşmasının güzelliklerini burada gördük. İlerleyen zamanlarda yabancı uyruklu öğrencilerle farklı etkinlikler gerçekleştireceğiz" dedi. - SİVAS