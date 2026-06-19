Seçkin Pirim: "Geçmişin Olmadığı Bir Yerde Gelecek İnşa Edilemez"

(İSTANBUL) - Haber: Hilal SOLMAZ

Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Seçkin Pirim'in "Dün ile Bugün" sergisi, 1600 yıllık tarihiyle İstanbul'un simge yapılarından Şerefiye Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ tarafından düzenlenen sergi kapsamında ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Pirim, eserlerinde geçmiş ile bugün arasında bir diyalog kurmaya çalıştığını söyledi.

Pirim'in son dönem çalışmalarından oluşan sütunlar, lahitleri çağrıştıran formlar ve katmanlı heykellerin yer aldığı sergi, tarihi yapının atmosferiyle çağdaş sanatın anlatım dilini bir araya getirerek, ziyaretçileri zamanlar arasında düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.

Şerefiye Sarnıcı gibi güçlü tarihsel hafızaya sahip bir mekanda sergi açmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirten Pirim, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu mekanla yarışamazsınız. Mümkün değil. Ama onunla bir diyalog kurabilirsiniz. Ben de burada yer alan işlerin yapıyla konuşabilmesini istedim" dedi.

Sergideki eserlerin bilinçli olarak geçmiş ile bugün arasında bir belirsizlik taşıdığını ifade eden Pirim, "Sütunların arasında benim yaptığım sütunları göreceksiniz. Yukarıda bir lahit formu göreceksiniz ama geçmişe mi ait, bugüne mi ait tam olarak emin olamayacaksınız. İzleyiciyi biraz arafta bırakmak hoşuma gidiyor" diye konuştu.

"1600 YILDA YAŞNAN DEĞİŞİMLERİ SORGULUYORUM"

Son dönem çalışmalarında değişim kavramı üzerine yoğunlaştığını belirten Pirim, "1600 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Aslında bu süre dünya tarihi açısından çok uzun değil. Ama bu süreçte büyük değişimler yaşandı. Ben de bazı şeylerin neden bozulduğunu, hangi süreçlerde değiştiğini sorguluyorum" ifadelerini kullandı.

Şerefiye Sarnıcı'nın geçmişin üretim anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu söyleyen sanatçı, yapının mimari detaylarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Burası döneminde ağzına kadar su dolu bir yapıydı. Hiç kimsenin göremeyeceği kolon başlıkları bile inanılmaz detaylarla yapılmış. Görülmeyecek bir yere bile emek verilmiş. Bugün ise çoğu zaman sadece işlevsellik üzerinden düşünüyoruz. Arada kaybolmuş bir iyi niyet ve bakış açısı olduğunu hissediyorum."

Pirim, eserlerinde sıkça kullandığı katmanlı yapıların gündelik yaşamın zorunlulukları ile bireysel özgürlük arasındaki ilişkiyi anlattığını belirterek şöyle konuştu:

"Bazı işlere bakarsanız bir tarafları katmanlıdır, bir tarafları düzdür. Aslında bu yaşamın ta kendisi gibi. Katmanlar, üst üste koyduğumuz zorunlulukları temsil ediyor. Kiranızı ödemeniz lazım, işe gitmeniz lazım, yapmanız gerekenler var. Ama heykellerin düz kalan tarafı ise özgür olmayı seçtiğiniz taraf. İnsan biraz da bu ikisinin birleşiminden oluşuyor."

Katmanlı yapıların aynı zamanda İstanbul'un tarihsel dokusuna da gönderme yaptığını ifade eden sanatçı, "İstanbul katman katman oluşmuş bir şehir. Binlerce yıllık bir tarihin üst üste birikmesiyle oluşmuş. Bu yüzden katmanlı yapılarımın burada ayrı bir anlam kazandığını düşünüyorum" dedi.

Geçmiş ile gelecek arasındaki bağın korunmasının önemine vurgu yapan Pirim, "Geçmişin olmadığı bir yerde gelecek inşa edilemez. Geçmişe dair sorduğunuz her soru, geleceğinizle ilgili mutlaka bir fikir verir. Bu nedenle bu yapıların yaşatılması ve hayatın içinde tutulması çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Seçkin Pirim'in "Dün ile Bugün" sergisi, 31 Ağustos tarihine kadar Şerefiye Sarnıcı'nda ziyaret edilebilecek.