SEDAŞ, muhtarlarla iletişim toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Yerel

SEDAŞ, muhtarlarla iletişim toplantısı düzenledi

SEDAŞ, muhtarlarla iletişim toplantısı düzenledi

SEDAŞ, Kocaeli'de muhtar dernek başkanları ile iletişim toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.

29.08.2024 10:56
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SEDAŞ, geleneksel muhtar dernek başkanları iletişim toplantısının ikincisini Kocaeli'de gerçekleştirdi. Kocaeli il ve ilçe temsilcilerini misafir eden SEDAŞ Üst Yönetim ekibi, muhtarlar tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) yöneticileri, Kocaeli il ve ilçe muhtar dernek başkanları ile kent genelinde kesintisiz elektrik dağıtımı ve bölgesel kalkınma fırsatlarını değerlendirmek üzere SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi. Toplantıya; SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya ile bölge yöneticileri ve Kocaeli il ve ilçe Muhtar Dernek Başkanları katılım sağladı.

Toplantı açılış konuşmaları ile başlarken, SEDAŞ'ın Kocaeli genelinde yürüttüğü projeler, bakım ve onarım çalışmaları ile planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Muhtarlar, altyapı, bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarında karşılaştıkları sorunları dile getirirken, SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi çözüm odaklı önerilerini sundu ve iyileştirme çalışmalarını paylaştı.

SEDAŞ yöneticileri, bölgedeki elektrik altyapısının modernizasyonu ve hizmet kalitesinin artırılması için yapılan yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Muhtarlarımızdan gelen talepler, yatırım kararlarımızı ve önceliklerimizi etkiliyor, yön veriyor. Müşteri memnuniyetini artırmak için bu toplantıları önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Muhtarlıklarımıza gelen taleplerin bize iletilmesinde kritik bir rol üstlenen dernek başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SEDAŞ, muhtarlarla iletişim toplantısı düzenledi - Son Dakika

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