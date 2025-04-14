SEDAŞ\'tan Müşteri Hizmetleri Çalışanlarına Ödül

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de elektrik dağıtım hizmeti veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), müşterileriyle başarılı iletişim kuran ve yüksek performans sergileyen müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi çalışanlarını ödüllendirdi.

Müşteri hizmetleri merkezlerinde ödül alan çalışanlara başarı sertifikaları ve hediyeleri SEDAŞ'ın Sakarya merkez kampüsünde düzenlenen törenle verildi. Çağrı merkezi çalışanlarının ödül töreni ise online olarak gerçekleştirildi.

SEDAŞ Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü aynı zamanda Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, "Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, müşteri hizmetleri merkezlerimizde görev yapan ekip arkadaşlarımızın performansları çok yönlü bir değerlendirme süreciyle ölçümleniyor. Bu süreçte sadece gerçekleştirilen iş ve işlemler değil, aynı zamanda yönetici değerlendirmeleri, saha denetim ekiplerimizin gözlemleri, anlık sınav sonuçları ve en önemlisi müşterilerimizin geri bildirimleri esas alınıyor. Çağrı merkezimizde de hizmet kalitesini artırmak amacıyla fark oluşturan müşteri temsilcilerimizin performansları düzenli olarak analiz edilerek, başarıları ödüllendiriliyor. Derece elde ederek ödül almaya hak kazanan tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde "En İyi Performans" kategorisinin birincisi Burhan Cem Gümüş oldu. Ödülünü, SEDAŞ Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü ve aynı zamanda Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz takdim etti. Aynı kategoride ikincilik ödülünü Turgut Özcan, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak'tan, üçüncülük ödülünü ise Ahmet Tunç Sarıçizmeli, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin'den aldı.

Ayrıca, İlyas Gürdoğan ve Çiğdem Sebiboğa'ya ödülleri SEDAŞ Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz tarafından, Emine Bülbül ve Alp Tuğrul Sağlam'a SEDAŞ Sakarya Bölge Müdürü Arzu Karaduman tarafından, Umut Karakaş ve Zeki Telkeş'e SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk tarafından, Devran Kül'e ise SEDAŞ Müşteri İlişkileri Koordinasyon Yöneticisi Cem Bayrakçı tarafından verildi.

Online olarak gerçekleştirilen çağrı merkezi ödül töreninde ise "Inbound" kategorisinde Nuran Güneş'e, "Destek Hizmetleri" kategorisinde Melike Yücel'e, "Yazılı İletişim" kategorisinde Sevil Altundeğer'e, "En İyi Konuşma Kalitesine Sahip Müşteri Temsilcisi" kategorisinde Fatma Nur Erol'a, "En Çok Sayaç Okuma Yapan Müşteri Temsilcisi" kategorisinde Elif Doğan'a, "Inbound En Çok Çağrı Alan Müşteri Temsilcisi" kategorisinde Sevda Özer'e, "En Çok Mesai Harcayan Müşteri Temsilcisi" kategorisinde Elif Duran'a ve "En Fazla Teşekkür Alan Müşteri Temsilcisi" kategorisinde Tunahan Altınmutlu'ya ödülleri takdim edildi. - KOCAELİ