SEDAŞ’tan Yüksek Teknolojili Cihaz Yatırımı

Teknik altyapıya yaptığı yatırımlarla hizmet kalitesini sürekli olarak artıran Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), saha operasyonlarında verimliliği yükseltmek ve arıza müdahale süreçlerini hızlandırmak amacıyla 5 adet yüksek teknolojili yeraltı kablo test cihazı satın aldı.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, saha ekiplerinin etkinliğini artırmak için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede alınan yeni nesil portatif cihazlar, yeraltında meydana gelen kablo arızalarının hızlı ve noktasal tespitini sağlayarak, enerji kesinti süresini minimuma indiriyor. Alımı gerçekleştirilen cihazlar, 12 kV gerilim seviyelerinde test voltajı gönderebilme kapasitesine sahip. Bu cihazlar sayesinde, yeraltındaki arızalı kabloların yeri yer seviyesinden tespit edilebiliyor; kabloda oluşan hasarın yaklaşık uzaklığı ve tam konumu belirlenerek müdahale süreci önemli ölçüde kısalıyor.

Yeni test cihazlarında TDR (Zaman Alanlı Reflektometre) ve ARM (Ark Yansıma Yöntemi) teknolojileri yer alıyor. Bu iki yöntem sayesinde farklı arıza türlerinde yüksek doğrulukla sonuç alınabiliyor ve müdahale noktası hassas şekilde belirlenebiliyor. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olan cihazlar hem batarya hem de AC şebeke elektriğiyle çalışabiliyor. Bu da ekiplerin sahada kesintisiz test yapabilmesine imkan tanıyor. SEDAŞ, cihazların etkin kullanım için 50 kişilik saha ekibine teorik ve uygulamalı tam günlük eğitimler verdi. Bu eğitimler çerçevesinde ekiplerin cihazlara hakimiyetinin artırılması, sahada hata payının azaltılması ve müdahale hızının yükseltilmesi hedeflendi.

Yatırımı yapılan bu ileri teknoloji ekipmanlar sayesinde arızalara daha kısa sürede müdahale edilerek, enerji arz güvenliği, operasyonel etkinlik ve müşteri memnuniyetinin yanı sıra elektrik hizmetinin sürekliliği de güç kazanacak. - SAKARYA