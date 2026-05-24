Sedat Kılınç\'tan Yeni Görev

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı Sedat Kılınç, Parti Tüzüğünün 50. Maddesi, dördüncü fıkrası uyarınca Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına bağlı; Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi. Kendisine tevdi edilen görevi sosyal medya hesabından duyuran Kılınç, "Şahsıma tevdi edilen Teşkilat Bölge Koordinatörlüğü görevi; benim için büyük bir sorumluluk ve dava nöbetidir. Bu kutlu görevi şahsıma layık gören başta Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu ve Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yasin Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Makamlar gelip geçer, önemli olan ardında güven, samimiyet ve mücadele bırakabilmektir. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin." - KAYSERİ