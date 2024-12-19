Sednaya'dan Kurtulanların Dramatik Tedavi Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sednaya'dan Kurtulanların Dramatik Tedavi Süreci

Sednaya\'dan Kurtulanların Dramatik Tedavi Süreci

Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nden kurtarılan mahkumlar, kötü şartlarda tedavi edilmeye devam ediyor.

19.12.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esad'ın "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nden kurtarılan mahkumların tedavileri kötü şartlar altında, yıkık dökük hastanelerde devam ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde 1980'li yılların başında Esad rejimi tarafından kurulan ve Esad'ın "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi, kamuoyuna yansıyan görüntülerle dünyayı şok etti. Ağır işkenceye maruz kalan ve insanlık dışı şartlarda hapishanede tutulan mahkumların kurtarılmasıyla yaşanan dehşet anları gün yüzüne çıktı. Muhalif grupların Esad rejimini devirmesinin ardından serbest bırakılan mahkumların bir kısmının tedavisi yıkık dökük hastanelerde kötü şartlarda sürüyor.

"Kardeşimin durumu ağır"

İbrahim El Apse, kardeşi Nureddin El Apse'nin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kardeşimi 7 sene önce terör suçlamasıyla çalıştığı iş yerinden alıp götürdüler. Çok yoğun işkence ve ceza gördü. Hapishaneden kurtulmadan 1 gün önce de yine kardeşime işkence etmişler ve koğuşuna dahi götürmeyip koridorda yere atmışlar. Askerler hapishaneye girdiğinde onu koridorda bulmuşlar. Şu anda durumu ağır, tedavisi sürüyor" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sednaya'dan Kurtulanların Dramatik Tedavi Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sednaya'dan Kurtulanların Dramatik Tedavi Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.