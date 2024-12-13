Sednaya Hapishanesi'nde Kayıplar için Türkiye'den Yardım Talebi - Son Dakika
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Sednaya Hapishanesi'nde Kayıplar için Türkiye'den Yardım Talebi

Sednaya Hapishanesi\'nde Kayıplar için Türkiye\'den Yardım Talebi

Esad'ın işkence merkezi Sednaya'da kayıp yakınlarını arayan aileler, Türkiye'den yardım istiyor.

13.12.2024 14:30
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Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde kayıp yakınlarının izine ulaşmaya çalışan aileler, arama çalışmaları için Türkiye'den yardım talep ediyor.

Suriye'de 61 yıllık kanlı rejimin devrilmesinin ardından Esad'ın halkına uyguladığı işkenceler gün yüzüne çıkarak, dünya gündemine oturdu. Rejimin çöküşü sonrası ailelerin kayıp durumdaki yakınlarını bulmak için akın ettiği "Esad'ın ölüm kampı" Sednaya Hapishanesi'nde arayış sürüyor. İdam edilen tutukluların cansız bedenlerinin pres makisinden geçirildiği, kalıntılarının torbaya doldurulup dışarı atıldığı hapishanede rejimden geriye kalan belgeleri inceleyen aileler, yakınlarının izine ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye'den yardım talebi

Hapishanede yakınlarını arayan aileler, ülkenin özgürleşmesine verilen destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Aileler, hapishanedeki çalışmalarda gerekli teçhizatın sağlanması için Türkiye'den yardım talep etti. Yakınını aramaya gelen bir Suriyeli, Beşar Esad'a tepki göstererek, "Bu bir cani, bir katil. Her şeyi yok etti, insanları yok etti, hayvanları, taşları bile yok etti. ABD Başkanı Donald Trump'tan Esad rejimi ve çetesinin yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Başka bir Suriyeli ise ülkenin özgürleşmesine verilen desteği işaret ederek, "Türkiye'ye teşekkürler, Erdoğan'a teşekkürler. Onun sayesinde bütün bunlar gerçekleşti" diye konuştu.

Aramalar için teçhizat talebinde bulunan bir Suriyeli, "Teknoloji sadece Suriye halkının aleyhine kullanıldı. Şu an elimizde imkanlarla çocuklarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bizi batıdan doğuya kadar yok eden bu teknolojiyle yer altında mahsur kalan insanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Bunlar insandır, hayvan değildir" dedi.

Erdoğan'a teşekkür eden Suriyeli, "Bunlar Halep, Deyrizor ve büyük şehirlerden. Bunlar 2013'te Şam'da gözaltına alındılar. Bu insanları unutun diyorlar. Biz Suriyeliyiz ama Türkçe biliyoruz. Bu adamın oğlu üniversitede öğrenciydi. Lazkiye'de gözaltına alınmış. Nerede olduğunu bilmiyor. Esad rejiminin adamları her gün bir yerde olduğunu söylüyor, amaçları para almaktır" ifadelerini kullandı.

Başka biri ise kayıp yakınının fotoğrafını göstererek, 2013'ten bu yana kendisinden haber alamadıklarını dile getirdi.

Türkçe konuşarak yardım isteyen Suriyeli, "Türkiye ve bütün dünya ülkelerinden, yer altında mahsur kalan insanları kurtarmak için bize gerekli malzemeleri temin etmesini istiyoruz" dedi.

Fırınlar dikkat çekti

Rejim güçlerinin işkence yaptıkları mahkumlardan bazılarını yakarak öldürdükleri iddia edilen alanlar da görüntülendi. Sobaların içinde bulunan küller dikkat çekti. Ürkütücü karanlık odalarda yer alan birçok fırında da benzer şekilde küllerin bulunduğu görüldü.

Yatak bile olmayan hücreler

Ağır kokunun hakim olduğu hapishanede koridorlar ve diğer birçok alanda normal bir şekilde gezmenin oldukça güç olduğu gözlemlendi. Ayrıca hücrelerde yatak

bulunmadığı, yalnızca bez parçalarının yer aldığı görüldü. - ŞAM

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sednaya Hapishanesi'nde Kayıplar için Türkiye'den Yardım Talebi - Son Dakika

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