Sednaya Hapishanesi'nden Kurtulan Mahkumlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sednaya Hapishanesi'nden Kurtulan Mahkumlar Tedavi Ediliyor

Sednaya Hapishanesi\'nden Kurtulan Mahkumlar Tedavi Ediliyor

Esad rejiminin işkence merkezi Sednaya'dan kurtulan mahkumlar hastanede tedavi edilmekte.

11.12.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esad rejiminin işkence merkezi olan hapishanelerden kurtarılan mahkumlar tedavi ediliyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından sıkı şekilde korunan cezaevlerinden "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nde Suriye halkının maruz kaldığı işkence ve baskılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Çok sayıda Suriyelinin acı hikayesinin gözler önüne serildiği Sednaya Hapishanesi, yoğun işkence, kötü muamele, aşırı kalabalık şartlarıyla biliniyor. Muhalif grupların ülkeyi Esad rejiminden kurtarmasının ardından serbest bırakılan mahkumların bir kısmının tedavisi hastanede sürüyor.

Serbest bırakılan Halit adlı mahkum hastaneye nasıl geldiğini bile hatırlamadığını belirtti. Hastanede tedavisi süren eski tutuklu yaptığı açıklamada, "Adım Halit, cezaevinden çıktım kendimden haberim yok. Nasıl dayak yediğimi ve nasıl buraya geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Çok hastayım, kaburgalarım kırık" dedi. Yakınlarını arayan bir Suriyeli ise yaptığı açıklamada, "Bera Mahmut Şaban ve Tamer Mahmut Şaban 13 yıldır mahkumlar şimdi neredeler" şeklinde konuştu.

"Hücrelerde 50 kişi kalıyordu"

Hastanede çalışan bir doktor yaptığı açıklamada, tedavi gören mahkumlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bütün mahkumların hapishaneden çıkmasını umduğunu söyledi. Yıllarca cezaevinde tutulan ve serbest kaldıktan sonra sedyeyle hastaneye getirilen bir mahkum yakını kadın ise "Bu amcamın oğlu. Sednaya Hapishanesi'ndeydi. İki kardeşim ise hala kayıp" dedi. Cezaevinde binlerce kişinin çektiği işkenceyi anlatan başka Suriyeli de "Buradaki hücrelerde 50 kişi kalıyordu. Hepsi kelepçeli ve aşırı derece soğuk olan bu zindanlarda çürüdüler. Ne yemek ne su var" ifadesini kullandı.

Esad'ın işkence merkezi

Başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sednaya Hapishanesi'nin toplam alanının yaklaşık 1.4 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Hapishane 10-20 bin tutukluyu barındırabilecek kapasitede iki ana binadan oluşuyor. Sednaya, özellikle 2011 yılında başlayan "Arap Baharı" protestolarının ardından Esad rejiminin tüm vahşetini sergilediği bir "ölüm kampı" olarak tanımlanıyor. İnsan hakları kuruluşlarına göre "toplu idam" yoluyla yargısız infazların yapıldığı hapishanede 2011-2018 yılları arasında 30 binden fazla tutuklu idam edildi, işkence, bakımsızlık veya açlık nedeniyle öldü. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2011'den bu yana ülke genelinde 100 binden fazla Suriyeli kayboldu. Büyük kısmının ise Sednaya'da tutulduğuna inanılıyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Mahkum, Mahkum, Suriye, Hukuk, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sednaya Hapishanesi'nden Kurtulan Mahkumlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sednaya Hapishanesi'nden Kurtulan Mahkumlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.