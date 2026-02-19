Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: "Seferihisar'daki Marina İçin Çed Sürecinin Sonucunu Bekliyoruz" - Son Dakika
Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: "Seferihisar'daki Marina İçin Çed Sürecinin Sonucunu Bekliyoruz"

19.02.2026 14:35  Güncelleme: 15:17
İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, marina genişletme projesinin ÇED sürecinin devam ettiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuki destek vereceğini duyurdu. Ayrıca, sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçedeki marina genişletme projesinde ÇED sürecinin devam ettiğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine hukuki destek vereceğini, toplumsal eylemlere katılacağını söyledi. Yetişkin, ayrıca iki yıllık görev süresinde hayata geçirilen turizm, altyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarını anlattı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ANKA Haber Ajansı Ege Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yetişkin, marina genişletme projesinde son durumu aktardı ve belediyenin iki yıllık çalışmalarını özetledi.

Seferihisar'daki marinanın genişletilmesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin devam ettiğini belirten Yetişkin, "ÇED'den gelecek olan son hali bekliyoruz. Ama biz aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Başkan da Seferihisar'a bir ziyarette bulundu. Balıkçılarla görüştük. Orada kendisi de açıklamalar yaptı. ve aynı zamanda balıkçıların da o günkü tek sorunu ve tek konuştukları şey, marinanın genişletilmesiyle ilgiliydi. O da Seferihisar'a destek vereceğini, Seferihisar halkının yanında olduğunu, hem hukuki anlamda hem de bizim yaptığımız eylemlere katılacağını belirtti. Geri kalan her şey aynı, zaten çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Sosyal Belediyeciliği önemsediklerini vurgulayan Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmaları şu şekilde özetledi:

"Mesela turizmle ilgili yeni çalışmalarımız oldu. Aldığımız bir bağ rotası… Türkiye'de Seferihisar ilk bağ rotasına girdi. Onun haricinde gastro rotaları oluştu. Turizmi on iki aya yaymak için Seferihisar'daki bütün köyleri kullanmaya başladık. Plajlarımızı da hazırlıyoruz. On ayrı mavi bayraklı plajımız oldu. Artı altyapı çalışmalarıyla çok ilgilendik. Altyapı çalışmaları halen devam ediyor. Çok az bir süre kaldı. Bunları bitirip üst kaplama çalışmalarına geçmek üzereyiz. Sosyal yardımlaşmaya çok önem verdik. Sosyal yardımlaşmada yaş alma merkezi, Yaşlılar Çınarlar Merkezi, birçok kreş ve halk market grupları açmaya başladık. Bu gibi şeylerle de devam ediyoruz."

