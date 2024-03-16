Seferihisar Belediyesi ile Sendikalar Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yerel

Seferihisar Belediyesi ile DİSK/Genel-İş, Tüm-Bel Sen ve Belediye-İş Sendikaları arasında toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Belediye iştirakine bağlı 504 işçi, 28 kadrolu işçi ve 122 memuru kapsayan TİS'ler ile toplamdaki zam oranı yüzde 85'i buldu.

Seferihisar Belediyesinde emekçi bayramı vardı. Belediye yönetimi, tüm çalışanlarına toplamda yüzde 85'e varan oranlarda zam yaptı. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Tüm-Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkan Yardımcı Turan Dündar, Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi adayları ile belediye personelleri katıldı.

"Zam artışlarında metropol ilçeler ile yarışan bir belediyeyiz"

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Öncelikle hepinize çok yürekten bir teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin tek tek emeğine sağlık. 5 yıl boyunca sizlerle olmak benim için tarif edemeyeceğim kadar değerliydi. 2019'da hatırlarsanız göreve geldiğimde bir söz vermiştim. Bir gün bile maaşlarınızı geç ya da eksik almayacaksınız demiştim. Çok şükür o günleri atlattık. Maaşlarını zamanında ödeyen, zam artışlarında metropol ilçeler ile yarışan bir belediyeyiz" dedi.

"Soframız genişlemeye devam edecek"

Başkan Yetişkin, "Gerekirse gecenin köründe yatağınızdan kalkıp göreve gittiğinizi, yaz kış demeden gece gündüz nasıl çalıştığınızı biliyorum. Size bunları söyleyenlere sakın kulak asmayın. Ben sizden razıyım arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. 5 yıl önce 600 kişiydik. Bugün tam 800 kişilik kocaman bir aile olduk. Soframız genişlemeye devam edecek. Seferihisar için daha yapacak çok işimiz var. Ben 5 yıl daha sizlerle beraber yol yürümek istiyorum. Sizlere güvenim tam. Hep beraber çalışacağız. Hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Bayram havasında geçen imza töreninde işçiler, "birleşe birleşe kazanacağız", "inadına sendika, inadına DİSK", ve "en büyük başkan bizim başkan" sloganları attı. - İZMİR