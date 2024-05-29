Seferihisar Belediyesi\'nde 700 işçiye maaş promosyonu anlaşması imzalandı

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(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi'nde 700 işçiyi kapsayan maaş promosyonu anlaşması imzalandı. Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmaya göre, işçilere 37 bin 500'er TL ödenecek.

Bankalarla yürütülen maaş promosyonu ihalesine, Seferihisar Belediyesi Jeotermal Anonim Şirketi Genel Müdürü Tayfun İlhan, DİSK Genel İş 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin, Seferihisar Belediyesi Sendika temsilcisi Mehmet Ali Uzun katıldı.

Uzun süren görüşmelerin ardından en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası ile anlaşmaya varıldı. Maaş promosyonu anlaşmasına göre, 700 belediye işçisine banka tarafından 37 bin 500'er Türk lirası ödeme yapılacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Seferihisar'a en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Bunu da, mesai arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın emeğini ve haklarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde yaptığımız ihale sonucunda alınacak bu promosyon, personelimize bir nebze destek olacaktır. Emekçi kardeşlerim ve ailelerine hayırlı olsun."