Seferihisar Belediyesi'nden Deniz Suyunun Çekilmesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Seferihisar Belediyesi'nden Deniz Suyunun Çekilmesi Açıklaması

Seferihisar Belediyesi, deniz suyunun çekilmesinin Ege Denizi'ndeki normal bir doğa olayı olduğunu ve bu konuda yapılan dedikoduların vatandaşlarda gereksiz bir endişe yarattığını belirtti.

12.02.2025 13:17  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçede deniz suyunun çekilmesinin normal bir doğa olayı olduğunu bildirdi.

Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyunun çekilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 10 gündür Ege Denizi içinde devam eden jeolojik hareketliliğin, konunun merkezlerinden biri olan Seferihisar ilçe sakinleri başta olmak üzere tüm ülke kamuoyunda dikkatle takip edildiği belirtildi.

Özellikle neredeyse bütün Ege kıyı ve sahillerinden ulusal ve sosyal medyaya düşen deniz suyunun çekilmesi görüntülerinin doğal olarak vatandaşlarda bir tedirginlik oluşmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir de bu basın organları ile sosyal medyada yapılan bilimsel gerçeklikten uzak adeta dedikodu niteliğindeki yayın ve paylaşımlar bu tedirginliği endişe ve korku seviyesine ulaştırmıştır. Neredeyse son üç gündür, gerek devletin yetkili kurumları ve gerekse konunun uzmanları tarafından yaşanan bu su çekilmesinin, yılın bu dönemlerinde rutin olarak yaşanan, şiddetli poyraz rüzgarlarının sebep olduğu normal bir doğa olayı olduğu, bu olayın neredeyse her yıl az ya da çok yaşandığının bilindiğini ısrarla ifade ediliyor olsa da söz konusu sorumsuz paylaşım ve haberlerin devam etmesi, vatandaşımızın bu konudaki endişelerini hafifletmediği gibi kafasının daha çok karışmasına neden olmaktadır. Ülkemiz ve elbette ki ilçemiz 1. Derece Afet Bölgesi içinde yer alan ve birçok afet riskini bünyesinde barındıran bir konumda yer almaktadır. O nedenle vatandaşlarımız bu konuda şunu çok iyi bilmelidir ki, Ege Denizi'ndeki jeolojik hareketliliğin yaratmış olduğu riskler bundan 10 gün öncesindeki risklerden daha çok değildir. Vatandaş olarak bizlere düşen olası her türlü Afet ve Acil Duruma karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaktır. Bu itibarla kıymetli hemşehrilerimizin, konu ile hiçbir ilişkisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılan afaki açıklama, haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica eder, tüm değerli komşularımıza ve ülkemize afetsiz günler dileriz."

Kaynak: ANKA

Seferihisar, Ege Denizi, Çevre, Yerel, Yaşam, Dünya, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi'nden Deniz Suyunun Çekilmesi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:38:35. #1.11#
SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi'nden Deniz Suyunun Çekilmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.