Seferihisar Belediyesi'nden Deniz Suyunun Çekilmesi Açıklaması

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(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçede deniz suyunun çekilmesinin normal bir doğa olayı olduğunu bildirdi.

Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyunun çekilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 10 gündür Ege Denizi içinde devam eden jeolojik hareketliliğin, konunun merkezlerinden biri olan Seferihisar ilçe sakinleri başta olmak üzere tüm ülke kamuoyunda dikkatle takip edildiği belirtildi.

Özellikle neredeyse bütün Ege kıyı ve sahillerinden ulusal ve sosyal medyaya düşen deniz suyunun çekilmesi görüntülerinin doğal olarak vatandaşlarda bir tedirginlik oluşmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir de bu basın organları ile sosyal medyada yapılan bilimsel gerçeklikten uzak adeta dedikodu niteliğindeki yayın ve paylaşımlar bu tedirginliği endişe ve korku seviyesine ulaştırmıştır. Neredeyse son üç gündür, gerek devletin yetkili kurumları ve gerekse konunun uzmanları tarafından yaşanan bu su çekilmesinin, yılın bu dönemlerinde rutin olarak yaşanan, şiddetli poyraz rüzgarlarının sebep olduğu normal bir doğa olayı olduğu, bu olayın neredeyse her yıl az ya da çok yaşandığının bilindiğini ısrarla ifade ediliyor olsa da söz konusu sorumsuz paylaşım ve haberlerin devam etmesi, vatandaşımızın bu konudaki endişelerini hafifletmediği gibi kafasının daha çok karışmasına neden olmaktadır. Ülkemiz ve elbette ki ilçemiz 1. Derece Afet Bölgesi içinde yer alan ve birçok afet riskini bünyesinde barındıran bir konumda yer almaktadır. O nedenle vatandaşlarımız bu konuda şunu çok iyi bilmelidir ki, Ege Denizi'ndeki jeolojik hareketliliğin yaratmış olduğu riskler bundan 10 gün öncesindeki risklerden daha çok değildir. Vatandaş olarak bizlere düşen olası her türlü Afet ve Acil Duruma karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaktır. Bu itibarla kıymetli hemşehrilerimizin, konu ile hiçbir ilişkisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılan afaki açıklama, haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica eder, tüm değerli komşularımıza ve ülkemize afetsiz günler dileriz."