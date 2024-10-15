Seferihisar Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Etkinlikler - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Etkinlikler

Seferihisar Belediyesi\'nden Yaşlılara Özel Etkinlikler

Seferihisar'da yaşayan yaş almış vatandaşlar, Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler ile sosyal hayata katılıyor. Piknik, doğa yürüyüşü ve 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri ile belediyenin hizmetlerinden yararlanıyorlar.

15.10.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Seferihisar Belediyesi kentte yaşayan ileri yaştaki komşularına daha kaliteli hizmet verebilmek için hayata geçirdiği Seferiçınar Yaş Alma Merkezi üyelerine yönelik etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.

Seferihisar'da nüfusun çoğunluğunu oluşturan yaş almış vatandaşlar Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde belediyenin uzman ekipleri ile atölyelere devam ederken piknik, doğa yürüyüşü ve kültürel gezi gibi etkinliklerle sosyalleşiyor.

Piknik etkinliği için bu sefer Orhanlı Köyü'nde buluşan çınarlar kahvaltıdan sonra "Hareket et, sağlıklı kal" sloganıyla doğa yürüyüşü yaptı.

"Meme Kanseri"ne karşı farkındalık atölyesi

Etkinlikte, her yıl Ekim ayında düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla, Seferiçınar Yaş Alma Merkezi üyelerinden emekli bir hemşire tarafından gerçekleştirilen bilinçlendirici söyleşi de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

"Her 59 kişiden 1'i Seferiçınar Yaş Alma Merkezi üyesi"

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'ni açarken de belirttiğimiz gibi Seferihisar her zaman yaşlı dostu bir kent olmuştur. Yaş almış komşularımızın her zaman yanındaydık ancak Seferiçınar Yaş Alma Merkezi ile bu hizmetleri tek bir çatı altında topladık. Yaşlılar Günü'nde İhsaniye Köyü'nde düzenlediğimiz etkinlikte tekrarını istediklerini belirten yaş almış hemşehrilerimiz için hemen harekete geçtik ve bugün Orhanlı'dayız. Yaş Alma Merkezi üye sayımızı bin kişiyi aştı. Dolayısıyla ilçemizinkayıtlı nüfus verilerine göre her 59 kişiden 1'i merkezimizin üyesi. Sizlerin mutluluğu ve güleryüzü bizim için çok kıymetli. Ekip arkadaşlarımla birlikte sizden aldığımız motivasyon ile çok daha mutlu çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Siz isteyin biz yapalım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Etkinlikler - Son Dakika

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