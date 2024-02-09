Seferihisar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

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Seferihisar Belediyesi, ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla "Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezi"ni hizmete açtı. 14 farklı alanda ücretsiz olarak hizmet verecek olan merkezin önemine vurgu yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile halkımızla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Seferihisar'da yaşayanların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen "Seferihisar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezi" düzenlenen törenle kapılarını hizmete açtı. Yediden yetmişe her vatandaşa hizmet verecek olan merkezin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. 2017 yılında "Evde Sosyal Destek" birimi olarak, 3 personel ile çıkılan yolda bugün 20 kişilik bir ekiple hizmet verildiğini kaydeden Başkan Yetişkin, "Ekiplerimiz son 5 yılda, 11 bin 353 kez evde bakım ziyareti, 1443 kez evde temizlik hizmeti, 9 bin 531 adet medikal malzeme desteği, 1555 kez berber hizmeti gerçekleştirdi. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza tam 153 bin öğün sıcak yemek dağıttık" diye konuştu.

DAYANIŞMAYA DEVAM

"Her zaman yaptığımız gibi, bundan sonra da sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri ile yoksulluğa mahkum edilen halk ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Yetişkin, "Evde sosyal destek birimimiz ile evine girmediğimiz vatandaş varsa bile sokağından geçmediğimiz kimse yok.. Bundan sonraki hedefimiz ise hiçbir evde bize ulaşamayan engelli, hasta, yaşlı, desteğe ihtiyacı olan vatandaşımız kalmayacak. Seferihisar Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezimiz, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis konularında da çok önemli bir rol oynayacak. Burada, çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar her yaştan vatandaşımıza yönelik sağlık ve sosyal hizmetler sunacağız. Saç Bakımı ve Berber Hizmeti, Medikal Malzeme ve Hasta Bezi Desteği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Aktiviteleri, Psikolog ve Aile Danışmanlığı gibi bir çok alanda destek sağlayacak olan merkezimiz, tüm Seferihisar halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

HER ALANDA VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezi, Saç Bakımı ve Berber Hizmeti, Psikolog ve Aile Danışmanlığı Desteği, Ev Temizliği Hizmeti, Asker Çantası Desteği, Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Eğitimi, Pansuman Desteği, Rutin Sağlık Ölçümü, Medikal Malzeme ve Hasta Bezi Desteği, Bel, Boyun ve Sırt Ağrıları Rehabilitasyonu, Kas ve Eklem Problemleri Rehabilitasyonu, Felç, İnme ve Nörolojik Rehabilitasyon, Yürüme ve Hareket Kaybı Rehabilitasyonu, Pediatrik Rehabilitasyon, El Rehabilitasyonu alanlarında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.