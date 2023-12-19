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Seferihisar Belediyesi Vatandaşlara Çorba İkram Ediyor - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi Vatandaşlara Çorba İkram Ediyor

Seferihisar Belediyesi, soğuk havalarda işe veya okula giden vatandaşlara çorba ikram ediyor. Sabahın erken saatlerinde belirlenen noktalarda yapılan ikramlar, 3 ay boyunca devam edecek ve 50 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

Seferihisar Belediyesi Vatandaşlara Çorba İkram Ediyor
19.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:19
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Seferihisar Belediyesi, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtacak bir ikrama başladı. Sabahın erken saatlerinde belirlenen noktalarda işe veya okula giden yüzlerce vatandaşa çorba dağıtılıyor.

Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sabah saat 6.30'dan 9.00'a kadar Seferihisar Cumhuriyet Meydanı ve Ürkmez hizmet binasının önünde işe veya okula giden yüzlerce vatandaşa çorba ikram ediyor. İkramlar soğuk kış günlerinde, 3 ay boyunca devam edecek. Belediyenin Anı Evinde dev kazanlarda hazırlanan çorbaların, 50 bin kişiye ikram edilmesi hedefleniyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Hemşehrilerimizin bu soğuk günlerde erkenden yola koyulmaları, evlatlarımızın derslerine yetişmeye çalışması derken beslenmelerini ihmal etmelerini istemedik. Onlara her sabah sıcak çorba hizmetimizle yardımcı olmaya bu yıl da devam ediyoruz. Hepinize afiyet olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: ANKA
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