Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı

Seferihisar Belediyesi\'ne yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan iki makam şoföründen biri tutuklandı, diğeri hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

(İZMİR) - İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 makam şoföründen biri tutuklandı, diğeri hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförü A.D. ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın makam şoförü M.K, "rüşvete aracılık ettikleri" yönündeki beyanlar üzerine 28 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan'ın makam şoförü M.K. tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Yetişkin'in makam şoförü A.D. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Seferihisar, 3. Sayfa, Politika, Ev hapsi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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