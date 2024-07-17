Seferihisar\'da Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifine Tepki Gösterdi

Yerel

(İZMİR)- Hayvan hakları savunucuları, Seferihisar'da toplanarak, sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifine tepki gösterdi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de eyleme katılarak, "Belediyelere, 'Gerekirse hayvanları öldüreceksiniz' diyorlar. Böyle bir dayatmayı kabul etmeyeceğiz" dedi.

Seferihisar Salı Pazarı'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterilerek eylem yapıldı. Eyleme, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, SEHAYDER, Afalina, Elim Patimde, Pati Çetesi, Akarcalılar Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve hayvan hakları savunucuları katıldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şunları kaydetti:

"Bugün burada, hep birlikte, vicdanlarımızı sızlatan ve kabul edilemez bulduğumuz bir yasaya karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Sokaklarda bu kadar fazla sokak hayvanının bakımsız bir şekilde yaşamasından elbette hepimiz rahatsız oluyoruz. En çok da hayvanseverler rahatsız. Beni her gün onlarca hayvansever arayıp kısırlaştırma, hayvanların tedavisi ve mama desteği konusunda destek istiyor. Hepimiz sokaktaki canların sağlıklı olmasını istiyoruz. Aynı zamanda tabii ki sokak hayvanları yüzünden hiç bir çocuğumuzunya da vatandaşımızın zarar görmemesi gerekiyor. Fakat her zaman bunun çözümü belediyelere bu konuda hükümet tarafından destek verilmesi, barınakların kapasitesinin ve niteliğinin arttırılması, kısırlaştırma konusunda hükümet ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışması diye yüzlerce kez söyledik.

"Bu zamana kadar bizi dinleyen olmadı"

Şimdi kalkmışlar, belediyelere, 'gerekirse hayvanları öldüreceksiniz' diyorlar. Böyle bir dayatmayı kabul etmeyeceğiz. Biz bu vebalin altında kalmayacağız. Yasanın geçmemesi için sesimizi en yüksek şekilde çıkaracağız. Seferihisar, doğası ve insanıyla her zaman hayvan dostu bir kent olmuştur. Bizler, burada yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlüyüz, bu eyleme katılan, destek veren herkese teşekkür ederim. Unutmayalım ki, sessizlerin sesi olmak, en büyük insanlık görevidir."