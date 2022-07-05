Seferihisar Kurbanlık Pazarı Kuruldu

İzmir'de Kurban Bayramı'nın son gününe kadar hizmet verecek Seferihisar Kurban Pazarı, ilçe sakinleri başta olmak üzere Menderes, Urla, Çeşme ve Güzelbahçe'den gelenlere de Seferihisarlı yerli yetiştiricilerin özenle beslediği sağlıklı kurbanlıkları seçme imkanı sunacak.

Yerli hayvan yetiştiricilerini korumak amacıyla Seferihisar Belediyesi tarafından kurulan pazar, yetiştiricilere, hayvanlarını, su ve yem ihtiyacının karşılandığı, sterilize edilmiş ve gölge altında konumlandırılmış alanlarda sergileme imkanı veriyor. Seferihisar Kurbanlık Hayvan Pazarı'nın giriş ve çıkışında hayvanların kimlik ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın Türkvet sistemi kontrolleri gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından veteriner hekimlerin yaptığı denetimlerle kesime uygun olmayan hayvanların pazara girişi engelleniyor. Satışı yapılan kurbanlıklar için nakliye hizmeti de sunuluyor. İsteyen kurbanlığını alıp evine götürebiliyor, isteyen ise kurbanını belediyeye ait kurban kesim alanında kestirmek üzere bayrama kadar pazarda bırakabiliyor.

Kocaçay kenarına kurulan kurbanlık pazarında küçükbaş hayvanların fiyatı, 3 bin ve 6 bin lira arasında değişiyor. Hayvanların hijyenik ve steril şartlarda barınması için belediye personeli gün boyu denetimlerini sürdürüyor.