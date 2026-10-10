Şehit Kasım Aksoy\'un şehadet yıl dönümünde ailesine jandarmadan ziyaret

Askerliğinin bitmesine sadece 20 gün kala 2007 tarihinde Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen pusuda şehit olan Kasım Aksoy'un şehadet yıl dönümünde ailesi unutulmadı.

Şırnak'ın Gabar bölgesinde 2997 yılında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen pusuda Piyade Onbaşı Kasım Aksoy, 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, kahraman askerin şehadetinin yıl dönümünde ailesini unutmadı. Aileyi evinde ziyaret eden jandarma ekipleri, annesinin elini öperek her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.