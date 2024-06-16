Şehidimizin annesine son görev

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DÜZCE(İHA) – Adıyaman'da 1986 yılında şehit olan Mehmet Pırnal'ın annesi vefat etti. Şehit annesi Safiye Pırnal, Düzce'nin Yığılca ilçesi son yolculuğuna uğurlandı.

Şahit annesi için son görev yerine getirildi. 1986 yılında Adıyaman'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehadete eren Yığılcalı şehidimiz Mehmet Pırnal'ın vefat eden annesi Safiye Pırnal son yolculuğuna uğurlandı. Yığılca ilçesi Aydınyayla köyünde gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Selçuk Aslan, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Pırnal ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Annesi Safiye Pırnal son yolculuğuna uğurlandı. - DÜZCE