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Şehidin amcası: "Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin" - Son Dakika

Şehidin amcası: "Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin"

27.11.2021 00:57
Şehidin amcası: "Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin"

7 Operasyonunda etkisiz hale getirilmesi aileyi bir nebze de olsa rahatlattı.

7 Operasyonunda etkisiz hale getirilmesi aileyi bir nebze de olsa rahatlattı.

Eren Kış -7 Operasyonları kapsamında Bitlis il merkezi kırsalında kış üslenmesi amacıyla barındığı bilgisi alınan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 22 Kasım tarihinde Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerden birinin 2 milyon TL'ye kadar ödülle 'Yeşil' kategoride aranan Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suriye uyruklu Baharin Afrin kod adlı Leyla Şeyho, diğer teröristin ise terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride olan Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Soreş Kars Roni kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 1 Haziran 2021 tarihinde Eren-11 Operasyonunda Tatvan ilçesinin Çavuşlar köyü bölgesinde 1 jandarma teğmenin ve güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 3 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusunun yaralanması olayına katıldığı tespit edildi.

Tatvan ilçesinin Çekmece köyünde yaşayan şehit ailesi, bu haberle adaletin yerini bulduğunu ve hala evde hüznün devam ettiğini söyledi. Gözyaşlarıyla şehidin okuduğu şiirleri dinleyen aile fertleri, acılarının devam ettiğini söyledi. Şehidin amcası Abdurrahman Aki, bir insanın ölümünden asla haz duymadıklarını belirterek, "Vatana ihanet ediyorsa elbette ki ya bu vatanın, devletin şefkatli kollarına teslim olacaklar ya da böyle yerlerde yok olup gidecekler. Allah insanı eşrefi mahlükat olarak yaratmış. Ama o kıymeti bilene kadardır. Biz Müslüman'ız ve Müslüman toprağındayız. Çok şükür devletimiz ezelden ebediyete inşallah böyle kalacak. Bu topraklar uğruna binlerce şehit verilmiş, bunlardan 3 tanesi benim ailemden olanlar. İki dedemden biri Çanakkale'de diğeri Ahlat'ta şehit oldu. Diğeri de yeğenimdir. Her üçü de 30 yaşının altında olan ve bu topraklar uğruna şehit düşen yiğitlerimizdir. Bunu yapanların ölümünden elbette ki haz duymayız ama adaletin yerini bulması da bizi rahatlatır. Bu devlet güçlü bir devlettir. Allah devletimizi var etsin. Devlet yapması gerekeni yapmış. Biz bu devlete daim olsun diyoruz. Bundan sonra da bunların gelip bu devletin şefkatli ellerine girmesi en büyük çareleri budur. Hainlerle beraber olmaya gerek yok. Bu memleketin çocuklarını birbirlerine devşirip bu memleketin evlatlarını kendi çocuklarının elleriyle şehit etmeleri büyük bir acıdır. Bizim aslında gönül gönle olmamız gereken insanlar bugün başka emperyalist güçlerin ellerine girerek bizleri arkadan düşmanca vuruyorlar. Onlara bir şey kazandıracaklar mı? Hayır. Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Benim yeğenimle beraber Yozgatlı Teğmen Baki Koçak da şehit düştü. Bir gün sonra Güvenlik Korucumuz Cahit Çelik de şehit düştü. Mekanları cennet olsun. Onlar kanlarıyla vatanın temelini sağlamlaştırdılar. Allah şehadeti onlara nasip etti. Biz bir şehit ailesi olarak da şehadetimizle övünüyoruz. Rabbim mahşer gününde bize şefaatçi eylesin inşallah. Ama bu topraklarda İslam olsun. Bu topraklar İslam ve kardeşlik ile payidar olur. Bu hainlerin elde edeceği hiçbir şey yok. Bu vatana ihanet edenlerin gideceği yer budur diyoruz. Onlardan binlerce insan öldürürsek bile bizim acımızı dindirmez. Ama bu vatana ihanet eden ellerin mutlaka kırılması lazım ve öyle de oluyor. Devlet güçlüdür gerekeni yapıyor" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Mevla, Şehit, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehidin amcası: 'Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehidin amcası: "Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin" - Son Dakika
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