Şehidin emaneti şanlı Türk bayrağını torununa verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehidin emaneti şanlı Türk bayrağını torununa verdi

Şırnak'ta şehit olan oğlunun emanetini sünnet düğününde torununa veren şehit annesi, duygusal anlar yaşattı. Babaannesi tarafından hediye edilen Türk bayrağıyla gurur duyan torun, vatan savunmasında bir Halil gider ama bin Halil gelir diyerek duygularını dile getirdi. Şehit kardeşi ise bayrağın dalgalanması için her zaman var olduklarını belirtti.

29.07.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehidin emaneti şanlı Türk bayrağını torununa verdi

Şehit annesi, Şırnak'ta şehit olan oğlunun emanetini sünnet düğününde torununa verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Seyitgazi Kırka mahallesinde yapılan sünnet düğününde şehit annesi, torununa, asker kınasında oğlunun emaneti olan Türk bayrağını verdi.

13 Mayıs 1994 yılında Şırnak Gabar dağları Karageçit köyünde hain terör örgütü tarafından kurulan pusu sonucunda şehit düşen, piyade er Halil Kara'nın kardeşi Semih Kara'nın oğlu Selahattin Kara için düzenlenen sünnet düğününde sünnet kınası yakıldı. Babaannesi şehit annesi Hatice Kara tarafından torunu Selahattin Kara'ya, büyük amcasının emaneti olan Türk bayrağı hediye edildi. Duygulu anların yaşandığı gecede katılanlar göz yaşlarına hakim olamadı.

Şehit annesi Hatice Kara, şehit oğlumun emaneti olan Türk bayrağını torunu Selahattin'e hediye ettiğim için şerefli ve gururluyum, mutluyum diye belirterek ağladı.

"Vatan savunmasında bir Halil gider ama bin Halil gelir"

Torunu Semih Kara ise babaannesine; "Niye ağladın babaanne, biz gururluyuz, sevinçliyiz. Bu vatan için, bu toprakların bütünlüğü için amcamızın verdik, ama bin defa dirildik. Biz her zaman savunmanın arkasındayız. Vatan savunmasında bir Halil gider ama bin Halil gelir. Biz gururlu, şerefli insanlarız. Allah'a şükür vatanımızı böldürmedik babaanne, çok şükür içimiz yanıyor ama vatanımızı böldürmedik" diye söyledi.

"Oğlum amcasından kalan emaneti teslim aldı"

Sonrasında şehit kardeşi Semih kara; "1994 yılı 13 Mayıs tarihinde hain pusuda rahmetli olan amcam şehitlik mertebesine erişti. Biz bu konuda gurur ve mutluyuz, sevinçliyiz. İçimiz kan ağlıyor belki, ama biz aile olarak şerefle bu bayrağın dalgalanması için, vatan savunması için her zaman varız Bugün onun bırakmış olduğu emaneti hayırlısıyla babaannem oğlum Selahattin'e sünnet düğününde o bayrağı sonuna kadar savunması için emanet etti. Oğlum da kabul ederek vatan millet aşkına sürekli onu benimseyerek emaneti öperek alnına koydu, teslim aldı. Allah nasip ederse inşallah bu bayrak her zaman bizim elimizde, gönlümüzde olacak. Çok şükür bugünümüze. Şehit annesi babaannem sağ olsun biz onu her zaman yanındayız, sürekli beraberiz. Bugün de bizim büyüğümüz olarak başımızdadır. Allah ondan bin kere razı olsun" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Seyitgazi, Eskişehir, Sünnet, Şırnak, Kırka, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehidin emaneti şanlı Türk bayrağını torununa verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 22:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Şehidin emaneti şanlı Türk bayrağını torununa verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement