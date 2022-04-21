Şehidin ismi camide yaşatılacak - Son Dakika
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Şehidin ismi camide yaşatılacak

21.04.2022 13:52
Şehidin ismi camide yaşatılacak

Bodrum'da silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün ismi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde bir camiye verildi.

Bodrum'da silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün ismi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde bir camiye verildi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Bodrum'da silah kaçakçıları ile girdiği çatışmada Denizlili polis memuru Ercan Yangöz şehit düşmüştü. Denizli'nin Buldan ilçesinden olan şehidin ismi ilçeye bağlı Hasanbeyler Mahallesi'ndeki camiye verildi. Denizli - Manisa il sınırında yol üzerinde bulunan camiye henüz 26 yaşında şehit düşen şehidin isminin verilmesi ailesini ve yakınlarını sevindirdi. - DENİZLİ

Şehidin ismi camide yaşatılacak
Şehidin ismi camide yaşatılacak
Şehidin ismi camide yaşatılacak

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Polis Memuru, Bodrum, Silah, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehidin ismi camide yaşatılacak - Son Dakika


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