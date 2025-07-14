Şehit Ahmet Erbey ve Babası Mehmet Erbey dualarla anıldı

Vatan uğruna 1 Mart 1992 tarihinde şehit düşen Kahraman Mehmetçik Ahmet Erbey ile merhum babası Mehmet Erbey, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kabaçınar Köyü'nde düzenlenen anlamlı bir programla dualarla anıldı.

Program kapsamında Mevlid-i Şerif okutulurken, katılımcılara hayır yemeği ikram edildi. Duygusal anların yaşandığı anma programı, şehidin ailesi ile Karabağlar Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda İzmir Lokantacılar Odası Başkan Yardımcısı olan şehidin eniştesi Adem Kuzu'nun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Programa Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan'ın yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Anma etkinliği çerçevesinde Şehit Ahmet Erbey ve babası Mehmet Erbey'in kabirleri de ziyaret edilerek dualar okundu. Katılımcılar, şehitlere olan vefa borcunu bir kez daha dualarla ifade etti.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan yaptığı açıklamada, "Bu toprakların her karışında bir yiğidin duası, bir annenin gözyaşı, bir şehidin emaneti vardır. Şehitlerimizin manevi mirası sadece anılmak için değil, yaşatılmak ve sahip çıkılmak içindir. Bizler emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Katılımcılar, program boyunca edilen dualar ve okunan Fatihalarla şehitleri minnetle anarken, "Aziz şehidimiz Ahmet Erbey'i ve merhum babası Mehmet Erbey'i rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun," ifadeleriyle vefalarını dile getirdiler. - MANİSA