Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan Şehit aileleri, kaymakamlık tarafından düzenlenen yemek programında bir araya geldi.
Hassa Kaymakamlığı tarafından Şehit aileleri için ilçe öğretmenevinde yemek programı düzenlendi. Düzenlenen programa Hassa Kaymakamı Osman Acar, ilçe protokolü ve ilçede ikamet eden Şehit aileleri katıldı.
Programda konuşan Kaymakam Acar, "Sizler, devletimizin ve milletimizin en değerli emanetlerisiniz. Her zaman yanınızdayız ve kapımız size her daim açık" dedi.
Şehit yakınları, anlamlı organizasyonu düzenlemesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Şehit Aileleri Hassa'da Düşünceleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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