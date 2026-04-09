Şehit aileleri Mardin'de buluşuyor

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanlığının Mardin İl Başkanlığı ile yaptığı ortak proje ile şehit aileleri Mardin Öğretmenevinde bir araya geliyor.

Mardin Valiliği, Tunceli Valiliği ve Ömerli Belediyesi'nin katkılarıyla, şehit aileleri 11 Nisan 2026 tarihinde Mardin Öğretmenevi'nde buluşuyor. Gerçekleştirilecek buluşmanın, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü yansımalarından biri olacağını söyleyen EMŞAV Tunceli İl Başkanı Selçuk Altan, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin bir araya gelmesiyle, kardeşlik bağlarımız daha da güçlenecek; ortak acımız, ortak vefamız ve ortak gönül bağımız bir kez daha pekişecektir. Mardin Valiliğimiz, Tunceli Valiliğimiz ve Ömerli Belediye Başkanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen bu program, yalnızca bir buluşma değil; aynı zamanda vefanın, sahiplenmenin ve gönül birliğinin güçlü bir göstergesi olacaktır" dedi. - MARDİN